МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Правительство России дополнило перечень крупных инфраструктурных проектов с госучастием 15 новыми позициями, в том числе в сфере дорог, здравоохранения и образования, сообщает пресс-служба кабмина. Как россияне стали зарабатывать на криптовалюте

"Перечень проектов, финансируемых в рамках государственных программ, а также из Фонда национального благосостояния (ФНБ), дополнен 15 новыми позициями. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Речь идёт о проектах в том числе в сфере дорожного хозяйства, здравоохранения и образования. Так, в перечень, в частности, включено строительство с последующей эксплуатацией на платной основе нескольких участков автомобильной дороги М-4 "Дон", строительство и реконструкция отдельных участков автомагистрали М-5 "Урал" и Р-22 "Каспий", Р-217 "Кавказ" и М-7 "Волга".

Также в списке проект, связанный с возведением онкологического центра в Туле и Московской областной детской больницы в Красногорске.

Кроме того, перечень дополнен позицией, предусматривающей строительство двух новых современных судов неограниченного района плавания.

Проекты, представленные в перечне, подлежат особому контролю со стороны государственных органов. Такой мониторинг позволяет исключить коррупционные нарушения и повысить эффективность расходования бюджетных средств и средств ФНБ.