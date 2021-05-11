МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Глава Минприроды России Александр Козлов выступил за отказ от неперерабатываемого цветного пластика, а также ввод для изделий из такого материала предупреждающих надписей, как на пачках сигарет. Минприроды рассказало о финансировании мусоросжигательных заводов

"Мы должны исключить из оборота то, что нам не нужно, например, цветной пластик такого ядовитого яркого цвета. Зачем он нам нужен? Из-за какого-то маркетолога, который поучился в институте и говорит, что это влияет на психологию человека", — сказал Козлов в интервью газете РБК.

"Но тогда надо указывать на бутылке из цветного пластика, что она никогда не переработается, как на пачках сигарет указывают, что курение вредно для легких", — добавил министр.

В марте вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что нужно не бояться вводить запреты на использование материалов, которые невозможно переработать. Она уточнила, что к таким материалам можно отнести неперерабатываемые виды пластика, в том числе цветного, и коктейльные пластиковые трубочки.

"Запрет на неперерабатываемую посуду — часть этой большой стратегии, связанной с тем, чтобы не только произведенный мусор заходил во вторичное использование, но и не появлялся новый", — отметил глава Минприроды.

Он напомнил, что есть поручение президента РФ о том, что к 2030 году 100% отходов должно сортироваться, а не более 50% — отправляться на полигоны. Пока же 94% мусора — больше 60 миллионов тонн твердых коммунальных отходов в год — "идет в ямы и остается нашим детям". Поэтому задача такого запрета — способствовать большему объему сортировки мусора и вторичной переработке.