МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Глава Минприроды России Александр Козлов выступил за отказ от неперерабатываемого цветного пластика, а также ввод для изделий из такого материала предупреждающих надписей, как на пачках сигарет.
"Мы должны исключить из оборота то, что нам не нужно, например, цветной пластик такого ядовитого яркого цвета. Зачем он нам нужен? Из-за какого-то маркетолога, который поучился в институте и говорит, что это влияет на психологию человека", — сказал Козлов в интервью газете РБК.
"Но тогда надо указывать на бутылке из цветного пластика, что она никогда не переработается, как на пачках сигарет указывают, что курение вредно для легких", — добавил министр.
В марте вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что нужно не бояться вводить запреты на использование материалов, которые невозможно переработать. Она уточнила, что к таким материалам можно отнести неперерабатываемые виды пластика, в том числе цветного, и коктейльные пластиковые трубочки.
"Запрет на неперерабатываемую посуду — часть этой большой стратегии, связанной с тем, чтобы не только произведенный мусор заходил во вторичное использование, но и не появлялся новый", — отметил глава Минприроды.
Он напомнил, что есть поручение президента РФ о том, что к 2030 году 100% отходов должно сортироваться, а не более 50% — отправляться на полигоны. Пока же 94% мусора — больше 60 миллионов тонн твердых коммунальных отходов в год — "идет в ямы и остается нашим детям". Поэтому задача такого запрета — способствовать большему объему сортировки мусора и вторичной переработке.
https://1prime.ru/state_regulation/20210511/833630562.html