МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Правительство РФ освободило от должности замглавы Минцифры Олега Иванова по его просьбе. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации. Он возглавит научно-технический центр по радиоэлектронному оборудованию.

"Освободить Иванова Олега Анатольевича от должности заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по его просьбе", — говорится в распоряжении.

В пресс-службе Минцифры рассказали, что ведомство создаст научно-технический центр на базе ФГУП НИИР, в который войдут другие подведомственные учреждения министерства, занимающиеся исследованиями и производством радиоэлектронного оборудования. Возглавит НТЦ Олег Иванов.

Иванов занял пост замглавы Минкомсвязи в августе 2018 года. С сентября 2011 занимал должность заместителя руководителя Роскомнадзора. С 1982 по 2011 год проходил службу в Вооруженных силах РФ на различных командных и штабных должностях. Генерал-майор запаса. Кандидат военных наук.

Иванов в 1987 году окончил Воронежское высшее военное инженерное училище радиоэлектроники. В 1997 году с отличием окончил Военную академию им. М.В. Фрунзе. В 2006 году с отличием и золотой медалью окончил Военную академию Генерального штаба ВС РФ по специальности "военное и государственное управление".