2021-05-12T15:31:17+03:00
2021-05-12T15:31:17+03:00
2021-05-12T15:31:17+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210512/833646160.html
ЦБ предлагает ограничить предоставление налогового вычета при инвестициях
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Банк России предлагает предоставлять налоговые вычеты по индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС) только при инвестициях в российские ценные бумаги, заявила председатель ЦБ... ПРАЙМ, 12.05.2021
иис, инвестиции, налоги, налоговый вычет, новости, экономика, налоги
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Банк России предлагает предоставлять налоговые вычеты по индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС) только при инвестициях в российские ценные бумаги, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Мы видим, что растет инвестирование с ИИС в инструменты нерезидентов. Доля сейчас такого инвестирования с ИИС в финансовые инструменты нерезидентов — чуть больше 15%, но за год выросла эта доля почти в два раза", — сказала она на онлайн-сессии "Диалог с регулятором" в рамках ежегодной конференции НАУФОР.
"Здесь непопулярное предложение, но мы выходим с предложением давать налоговые вычеты только по вложениям в российские финансовые инструменты. Потому что не считаем правильным, чтобы бюджет, — а это по сути дела бюджетные деньги и бюджетная льгота, — стимулировали инвестиции в иностранные ценные бумаги", — заявила Набиуллина.
"При этом у человека остается возможность диверсификации. Если он хочет — пожалуйста, может инвестировать в иностранные ценные бумаги. Но на наш взгляд, это должно быть без распространения льгот и налогового вычета на такие вложения", — добавила она.