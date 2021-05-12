МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Банк России предлагает предоставлять налоговые вычеты по индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС) только при инвестициях в российские ценные бумаги, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. В России могут ввести доход, который не отберет даже суд

"Мы видим, что растет инвестирование с ИИС в инструменты нерезидентов. Доля сейчас такого инвестирования с ИИС в финансовые инструменты нерезидентов — чуть больше 15%, но за год выросла эта доля почти в два раза", — сказала она на онлайн-сессии "Диалог с регулятором" в рамках ежегодной конференции НАУФОР.

"Здесь непопулярное предложение, но мы выходим с предложением давать налоговые вычеты только по вложениям в российские финансовые инструменты. Потому что не считаем правильным, чтобы бюджет, — а это по сути дела бюджетные деньги и бюджетная льгота, — стимулировали инвестиции в иностранные ценные бумаги", — заявила Набиуллина.

"При этом у человека остается возможность диверсификации. Если он хочет — пожалуйста, может инвестировать в иностранные ценные бумаги. Но на наш взгляд, это должно быть без распространения льгот и налогового вычета на такие вложения", — добавила она.