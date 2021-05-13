МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Россиянам необходимо тщательно взвешивать риски при выезде за рубеж, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Аэрофлот" в пятницу отменяет рейсы из Москвы в Тель-Авив и обратно

"Мы хотели бы напомнить нашим гражданам, которые планируют выезд за рубеж, о необходимости тщательно оценивать все риски, связанные с путешествием в ту или иную страну. Помимо ситуации, о которой известно на данный момент, нужно понимать, что ситуация может измениться", — сказала Захарова на брифинге.

Официальный представитель ведомства также указала, что страны, в том числе европейские, снижающие в настоящий момент планки антиковидных ограничений и облегчающие условия въезда иностранцев, в том числе туристов, могут резко поменять свои решения, смягчающие ограничения.

Происходит это, как правило, без предварительного оповещения в условиях чрезвычайной ситуации, к чему подготовиться почти невозможно, добавила Захарова. "В этой связи нужно действительно просчитывать риски и эпидемиологические, и логистические", — добавила она.