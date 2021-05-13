МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Недельная инфляция в России с 5 по 11 мая замедлилась до 0,1%, с начала года потребительские цены выросли на 3%, сообщает Росстат. Инфляция напугала рынок

"За период с 5 по 11 мая 2021 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,1%, с начала мая – 100,2%, с начала года – 103%", — говорится в сообщении.

В текущем году 0,2% стали стандартной недельной инфляцией. Меньше было только трижды — с 10 по 15 марта и с 6 по 12 апреля — по 0,1%, а с 26 января по 1 февраля инфляция оказалась нулевой.

Опережающий инфляцию рост цен за отчетную неделю зафиксирован по ряду продовольственных и непродовольственных товаров, а также медикаментов. При этом по отдельным товарам в этих категориях цены снижались. Цены на бензин и дизтопливо не изменились.

Росстат также сообщает, что цены на проживание в гостиницах всех категорий выросли от 1,3% до 3,7%, в хостелах — на 1,8%. Цены на путевки в дома отдыха выросли на 0,2%, в санатории — снизились на 0,1%. Стоимость проезда в городском автобусе не изменилась.

По данным Росстата, инфляция в России в апреле замедлилась в месячном выражении до 0,6% с 0,7% в марте, в годовом — до 5,5% с 5,8% месяцем ранее. По прогнозу Банка России, инфляция по итогам 2021 года составит 4,7-5,2%, а к целевому уровню в 4% вернется в середине следующего года и будет находиться вблизи этих 4% в дальнейшем.