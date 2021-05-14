2021-05-14T19:54:25+03:00
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2021-05-14T19:54:25+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210514/833666615.html
Банк России сообщил об ускорении трендовой инфляции в апреле
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Трендовая инфляция в РФ в апреле составила 4,54% после 4,43% в марте, сообщает Банк России. Оценка, рассчитанная на более коротком трехлетнем временном интервале, увеличилась по... ПРАЙМ, 14.05.2021
россия, трендовая инфляция, цб рф, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Трендовая инфляция в РФ в апреле составила 4,54% после 4,43% в марте, сообщает Банк России.
Оценка, рассчитанная на более коротком трехлетнем временном интервале, увеличилась по сравнению с мартом на 0,12 процентного пункта, до 4,87%. Модифицированные показатели базовой инфляции несколько снизились.
"Инфляционное давление, очищенное от влияния разовых и временных факторов, осталось в апреле на повышенном уровне, свидетельствуя о смещенности баланса рисков в сторону проинфляционных", — говорится в сообщении.
При этом ЦБ отмечает, что возвращение к нейтральной денежно-кредитной политике будет способствовать замедлению годовой инфляции ближе к концу 2021 года и ее возврату к уровню 4% в середине 2022 года с последующей стабилизацией вблизи цели Банка России.