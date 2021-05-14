МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Трендовая инфляция в РФ в апреле составила 4,54% после 4,43% в марте, сообщает Банк России. Сбербанк зафиксировал рост зарплат россиян в первом квартале

Оценка, рассчитанная на более коротком трехлетнем временном интервале, увеличилась по сравнению с мартом на 0,12 процентного пункта, до 4,87%. Модифицированные показатели базовой инфляции несколько снизились.

"Инфляционное давление, очищенное от влияния разовых и временных факторов, осталось в апреле на повышенном уровне, свидетельствуя о смещенности баланса рисков в сторону проинфляционных", — говорится в сообщении.

При этом ЦБ отмечает, что возвращение к нейтральной денежно-кредитной политике будет способствовать замедлению годовой инфляции ближе к концу 2021 года и ее возврату к уровню 4% в середине 2022 года с последующей стабилизацией вблизи цели Банка России.