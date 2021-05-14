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2021-05-14T22:34:47+03:00
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2021
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Эксперты ожидают снижения налоговых поступлений в бюджет в мае
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Налоговые выплаты в российский бюджет в мае снизятся на 3,2%, до 2,13 триллиона рублей с 2,2 триллиона рублей в апреле, оценили опрошенные РИА Новости эксперты. Аналитики банка... ПРАЙМ, 14.05.2021
россия, налоги, новости, экономика, налоги
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Налоговые выплаты в российский бюджет в мае снизятся на 3,2%, до 2,13 триллиона рублей с 2,2 триллиона рублей в апреле, оценили опрошенные РИА Новости эксперты.
Аналитики банка "Зенит" ожидают суммарные выплаты в объеме 1,97 триллиона рублей, Промсвязьбанка — 2,29 триллиона.
Налоговый период начнется в середине месяца, когда будут уплачиваться страховые выплаты: 700 миллиардов – по оценке Промсвязьбанка, 690 миллиардов – по оценке банка "Зенит".
Пик платежей придется на 25-е число. По оценке Промсвязьбанка, НДС, НДПИ и акцизы составят соответственно 300 миллиардов, 516 миллиардов и 124 миллиарда рублей. Банк "Зенит" оценил этот пик в 280, 510 и 130 миллиардов рублей, соответственно.
Как правило, за несколько дней до даты платежа экспортеры могут увеличивать продажи валюты на рынке для выплаты соответствующих налогов, что оказывает поддержку рублю.