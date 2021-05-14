МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Налоговые выплаты в российский бюджет в мае снизятся на 3,2%, до 2,13 триллиона рублей с 2,2 триллиона рублей в апреле, оценили опрошенные РИА Новости эксперты. Госдума обсудит возможность продавать квартиру без налоговой декларации

Аналитики банка "Зенит" ожидают суммарные выплаты в объеме 1,97 триллиона рублей, Промсвязьбанка — 2,29 триллиона.

Налоговый период начнется в середине месяца, когда будут уплачиваться страховые выплаты: 700 миллиардов – по оценке Промсвязьбанка, 690 миллиардов – по оценке банка "Зенит".

Пик платежей придется на 25-е число. По оценке Промсвязьбанка, НДС, НДПИ и акцизы составят соответственно 300 миллиардов, 516 миллиардов и 124 миллиарда рублей. Банк "Зенит" оценил этот пик в 280, 510 и 130 миллиардов рублей, соответственно.

Как правило, за несколько дней до даты платежа экспортеры могут увеличивать продажи валюты на рынке для выплаты соответствующих налогов, что оказывает поддержку рублю.