МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Вице-премьер России Татьяна Голикова считает, что направления использования материнского капитала следует расширить — об этом "Известиям" рассказали два источника. На какую помощь от государства могут рассчитывать многодетные россияне

С такой инициативой, по данным издания, она обратилась к президенту Владимиру Путину. По ее мнению, следует скорректировать нынешние правила по двум направлениям. Во-первых, речь о том, чтобы дать семьям возможность использовать маткапитал на самостоятельное строительство и реконструкцию личных домов сразу после рождения ребенка — тогда как сейчас это возможно только по истечении трех лет. Во-вторых, нужно разрешить тратить маткапитал на оплату образовательных услуг, которые оказывают индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию.

Если президент одобрит, то Голикова планирует поручить Минтруду подготовить законопроект, закрепляющий нововведения.

В министерстве сообщили, что поручений по подготовке таких изменений не поступало. Там отметили, что работа по расширению возможностей для семей, имеющих право на маткапитал, ведется постоянно. Ранее упростили распоряжение средствами для строительства жилья, а также процедуру рефинансирования ипотеки.

Действующие нормы позволяют потратить средства материнского капитала на образование детей при условии, что ребенку меньше 25 лет, а организация находится на территории России и имеет право оказывать такие услуги. Кроме того, его можно направить на улучшение жилищных условий, формирование накопительной пенсии матери, а также социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов.

Ранее в Минтруде сообщали, что наиболее популярной опцией выступает корректировка жилищных условий. На эти цели приходится более 80% заявлений о распоряжении средствами. Всего по состоянию на начало 2021 года сертификаты получили 10,8 миллиона человек.

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