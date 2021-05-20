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2021
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Счетная палата предупредила об опасности импорта сырья
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Управление государственным фондом недр в России происходит недостаточно эффективно, считает Счетная палата. "Управление государственным фондом недр осуществляется недостаточно... ПРАЙМ, 20.05.2021
импортозамещение, импорт, сырье, россия, недра, счетная палата, новости, промышленность, экономика
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Управление государственным фондом недр в России происходит недостаточно эффективно, считает Счетная палата.
"Управление государственным фондом недр осуществляется недостаточно эффективно", — говорится в отчете палаты. О недостатках в управлении говорит низкий уровень воспроизводства дефицитных и стратегических полезных ископаемых. Если в 2018 году этот показатель составлял 63%, то в 2020 году — уже 32%. Кроме того, в 2018 году уровень исполнения бюджетных назначений по геологоразведке составил 79%, а в 2020 году — 72%.
"Отсутствие комплекса мер по импортозамещению дефицитных стратегических видов минерального сырья создает риски для национальной безопасности страны в условиях неопределенности внешнеполитической ситуации… имеются риски снижения конкурентоспособности России на внешних рынках по минерально-сырьевой базе (МСБ), нерационального использования недр, ухудшения экологической ситуации", — приходят к выводу авторы отчета.
Для улучшения ситуации палата предлагает усовершенствовать законодательство по рациональному недропользованию, процедурам госзакупок, повысить эффективности межведомственного взаимодействия, а также проработать вопросы финансово-экономического положения "Росгеологии".