МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Пандемия коронавируса привела к снижению деловой активности, сократился спрос на некоторые услуги, но правительству России удалось обеспечить сбалансированность бюджета, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин утвердил правила кешбэка на путевки в детские лагеря

Кабмин на заседании в четверг среди прочих вопросов обсудит исполнение федерального бюджета, государственных внебюджетных фондов и реализацию госпрограмм за прошлый год.

"Распространение коронавируса привело к снижению деловой активности, что, конечно, не лучшим образом повлияло на многие значимые факторы: сократился спрос на некоторые услуги, предприятия столкнулись с серьезными вызовами. И даже в таких условиях правительству удалось не только обеспечить сбалансированность бюджета, но и решить ряд сложнейших задач", — сказал Мишустин на совещании с правительством в четверг.

По его словам, власти смогли сконцентрировать ресурсы для борьбы с пандемией и ее последствиями, поддержали наиболее уязвимые категории граждан, прежде всего семьи с детьми, существенная дополнительная помощь была оказана экономике.

"Мы защитили миллионы рабочих мест, предоставили поддержку малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей, системообразующим предприятиям, сохранили в целом заданные национальными целями траектории развития страны", — отметил премьер-министр.