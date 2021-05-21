МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Министерство иностранных дел (МВД РФ) поменяет ряд процедур для иностранцев. Как пишет "Российская газета", это формальности, связанные с приглашением, въездом, пребыванием и высылкой из страны. Банк России запустил курс информбезопасности для МВД

Итак, в России появится реестр недобросовестных приглашающих лиц.

В него будут включены бизнесмены и компании, которые помогают въехать в нашу страну незаконопослушным иностранцам.

Помимо этого в "черный список" также будут попадать физические и юридические лица, которые сами привлекают мигрантов к незаконной деятельности.

Как пишет газета, создание нового реестра стало только одним из новшеств, заложенных в проект федерального закона "Об условиях въезда (выезда) и пребывания (проживания) в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства".