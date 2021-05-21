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2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210521/833717537.html
МВД меняет ряд правил по пребыванию иностранцев в России
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Министерство иностранных дел (МВД РФ) поменяет ряд процедур для иностранцев. Как пишет "Российская газета", это формальности, связанные с приглашением, въездом, пребыванием и... ПРАЙМ, 21.05.2021
мигранты, иностранцы, россия, мвд, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Министерство иностранных дел (МВД РФ) поменяет ряд процедур для иностранцев. Как пишет "Российская газета", это формальности, связанные с приглашением, въездом, пребыванием и высылкой из страны.
Итак, в России появится реестр недобросовестных приглашающих лиц.
В него будут включены бизнесмены и компании, которые помогают въехать в нашу страну незаконопослушным иностранцам.
Помимо этого в "черный список" также будут попадать физические и юридические лица, которые сами привлекают мигрантов к незаконной деятельности.
Как пишет газета, создание нового реестра стало только одним из новшеств, заложенных в проект федерального закона "Об условиях въезда (выезда) и пребывания (проживания) в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства".