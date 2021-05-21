МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на Глобальном саммите по здравоохранению заявила, что нужно ввести зеленые коридоры для товаров первой необходимости, демонтировать санкции. Голикова оценила возможность введения локдауна осенью

По ее словам, возрастает актуальность обеспечения всеобщего доступа к услугам здравоохранения, включая вакцины, медикаменты и средства диагностики.

"Эти задачи нуждаются в активизации сотрудничества в рамках ВОЗ, введении зеленых коридоров в поставках товаров первой необходимости, демонтаже торговых войн и санкций, ускорении разработки и признания на международном уровне новейших медицинских разработок, особенно вакцин", — сказала Голикова.