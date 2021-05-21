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Голикова призвала снять санкции с товаров первой необходимости
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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на Глобальном саммите по здравоохранению заявила, что нужно ввести зеленые коридоры для товаров первой необходимости, демонтировать санкции. По ее... ПРАЙМ, 21.05.2021
лекарства, вакцины, санкции, татьяна голикова, новости, экономика, бизнес, фармацевтика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на Глобальном саммите по здравоохранению заявила, что нужно ввести зеленые коридоры для товаров первой необходимости, демонтировать санкции.
По ее словам, возрастает актуальность обеспечения всеобщего доступа к услугам здравоохранения, включая вакцины, медикаменты и средства диагностики.
"Эти задачи нуждаются в активизации сотрудничества в рамках ВОЗ, введении зеленых коридоров в поставках товаров первой необходимости, демонтаже торговых войн и санкций, ускорении разработки и признания на международном уровне новейших медицинских разработок, особенно вакцин", — сказала Голикова.