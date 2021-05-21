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Правительство закрепило возможность инвестирования средств ФНБ в золото
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) можно начать вкладывать в золото, сообщила... ПРАЙМ, 21.05.2021
золото, фнб, новости, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) можно начать вкладывать в золото, сообщила пресс-служба кабмина.
"Средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) можно будет размещать на банковских счетах в Банке России в драгоценных металлах, в частности в золоте, которое традиционно является защитным активом. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.
Отмечается, что принятое решение позволит диверсифицировать вложения ФНБ для обеспечения их сохранности и повышения доходности размещения.
"Доходы по средствам фонда, инвестированным в золото, будут формироваться по итогам операций по его покупке и продаже с учётом действующих на момент расчёта значений цен на золото", — добавляется в сообщении.
Президент России Владимир Путин в конце прошлого года подписал федеральный закон, который допускает размещение средств Фонда национального благосостояния в драгоценные металлы. В марте Минфин РФ подготовил проект постановления об инвестировании средств ФНБ в золото.