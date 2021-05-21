МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) можно начать вкладывать в золото, сообщила пресс-служба кабмина. Финансовый аналитик предсказал рост цен на золото

"Средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) можно будет размещать на банковских счетах в Банке России в драгоценных металлах, в частности в золоте, которое традиционно является защитным активом. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Отмечается, что принятое решение позволит диверсифицировать вложения ФНБ для обеспечения их сохранности и повышения доходности размещения.

"Доходы по средствам фонда, инвестированным в золото, будут формироваться по итогам операций по его покупке и продаже с учётом действующих на момент расчёта значений цен на золото", — добавляется в сообщении.

Президент России Владимир Путин в конце прошлого года подписал федеральный закон, который допускает размещение средств Фонда национального благосостояния в драгоценные металлы. В марте Минфин РФ подготовил проект постановления об инвестировании средств ФНБ в золото.