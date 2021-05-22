2021-05-22T13:21:00+03:00
2021-05-22T13:22:32+03:00
2021-05-22T13:21:00+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210522/833729800.html
Мишустин назвал основной приоритет российского правительства
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Улучшение продолжительности и качества жизни людей остается приоритетом для правительства, заверил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Здоровье человека, увеличение... ПРАЙМ, 22.05.2021
население, здоровье, правительство рф, михаил мишустин, новости, экономика
https://1prime.ru/images/83248/77/832487767.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83248/77/832487767.jpg
https://1prime.ru/images/83248/77/832487766.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83248/77/832487766.jpg
https://1prime.ru/images/83248/77/832487765.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83248/77/832487765.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20210522/833729588.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Улучшение продолжительности и качества жизни людей остается приоритетом для правительства, заверил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Здоровье человека, увеличение продолжительности и качества жизни были и остаются приоритетом для правительства России в том числе. И в этой сфере у нас большой задел. Особенно в области фундаментальной и клинической медицины", — сказал он, отвечая на вопросы участников просветительского марафона "Новое знание".
Он отметил, что за примерами далеко ходить не нужно. Мишустин напомнил, что в прошлом году Россия стала безусловным лидером по созданию эффективной вакцины против коронавируса.
"Сейчас у нас уже четыре таких препарата. Идёт массовая вакцинация граждан. Налаживается производство за рубежом", — сказал он.