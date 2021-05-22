МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Улучшение продолжительности и качества жизни людей остается приоритетом для правительства, заверил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Правительство одобрило проект об исполнении бюджета за 2020 год

"Здоровье человека, увеличение продолжительности и качества жизни были и остаются приоритетом для правительства России в том числе. И в этой сфере у нас большой задел. Особенно в области фундаментальной и клинической медицины", — сказал он, отвечая на вопросы участников просветительского марафона "Новое знание".

Он отметил, что за примерами далеко ходить не нужно. Мишустин напомнил, что в прошлом году Россия стала безусловным лидером по созданию эффективной вакцины против коронавируса.

"Сейчас у нас уже четыре таких препарата. Идёт массовая вакцинация граждан. Налаживается производство за рубежом", — сказал он.