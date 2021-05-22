Правительство обсудило эффективность госпрограмм по итогам 2020 года
МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Правительство России обсудило реализацию и эффективность государственных программ по итогам 2020 года, сообщается на сайте кабмина.
Отмечается, что сводный годовой доклад за 2020 год сформирован на основе итогов реализации 41 государственной программы, осуществлявшейся в отчётном году.
"Одобрить сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Российской Федерации за 2020 год", — говорится в сообщении.
Кроме того, поручено отметить необходимость повышения эффективности реализации государственных программ РФ "Воспроизводство и использование природных ресурсов", "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности", "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", "Развитие Северо-Кавказского федерального округа", "Социально-экономическое развитие Калининградской области", "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности", "Развитие образования", "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности", "Развитие энергетики", "Содействие занятости населения", "Охрана окружающей среды", "Внешнеполитическая деятельность", "Информационное общество", "Развитие культуры" и "Космическая деятельность России".
Минкультуры, Минцифры, МИДу, Минприроды, Минтруду, Минэнерго, Минпросвещения, Минэкономразвития, Минстрою и Минпромторгу поручено принять исчерпывающие меры по обеспечению реализации в 2021 году указанных государственных программ и до 15 июня доложить в правительство РФ.
Добавляется также о необходимости обратить внимание на низкую степень эффективности реализации госпрограммы РФ "Космическая деятельность России". "Роскосмосу" поручено разработать меры по обеспечению реализации в 2021 году указанной программы и до 15 июня доложить в правительство РФ.
https://1prime.ru/state_regulation/20210522/833729847.html