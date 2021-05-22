МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Правительство России обсудило реализацию и эффективность государственных программ по итогам 2020 года, сообщается на сайте кабмина. Правительство одобрило проект об исполнении бюджета за 2020 год

Отмечается, что сводный годовой доклад за 2020 год сформирован на основе итогов реализации 41 государственной программы, осуществлявшейся в отчётном году.

"Одобрить сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Российской Федерации за 2020 год", — говорится в сообщении.

Кроме того, поручено отметить необходимость повышения эффективности реализации государственных программ РФ "Воспроизводство и использование природных ресурсов", "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности", "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", "Развитие Северо-Кавказского федерального округа", "Социально-экономическое развитие Калининградской области", "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности", "Развитие образования", "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности", "Развитие энергетики", "Содействие занятости населения", "Охрана окружающей среды", "Внешнеполитическая деятельность", "Информационное общество", "Развитие культуры" и "Космическая деятельность России". Мишустин назвал основной приоритет российского правительства

Минкультуры, Минцифры, МИДу, Минприроды, Минтруду, Минэнерго, Минпросвещения, Минэкономразвития, Минстрою и Минпромторгу поручено принять исчерпывающие меры по обеспечению реализации в 2021 году указанных государственных программ и до 15 июня доложить в правительство РФ.

Добавляется также о необходимости обратить внимание на низкую степень эффективности реализации госпрограммы РФ "Космическая деятельность России". "Роскосмосу" поручено разработать меры по обеспечению реализации в 2021 году указанной программы и до 15 июня доложить в правительство РФ.