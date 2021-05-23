ПРАГА, 23 мая – ПРАЙМ. Лидеры стран ЕС на грядущем саммите будут обсуждать новые санкции против РФ, но при этом заявят о нежелании конфронтации с Москвой, считает замглавы Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова. Немецкий политик выступил против остановки "Северного потока-2"

Саммит ЕС состоится 24-25 мая в Брюсселе.

"Вновь повторяются легитимные требования ЕС в отношении российской стороны: окончание гибридных и кибернетических войн, уважение к человеческим правам, прежде всего, Алексея Навального, и выполнение минских соглашений. Думаю, что (на саммите) также будет сказано о том, что ЕС хочет избежать конфронтации со своим близким соседом. Но тот, как это видно, решил себя вести как противник и не остается ничего иного, как реагировать на это", — сказала Юрова в интервью Чешскому радио.

Как полагает Юрова, на саммите скорее будет идти разговор о принятии новых экономических санкций в отношении РФ, нежели о дальнейшей координированной высылке российских дипломатов. Наиболее твердо по отношению к РФ, по словам Юровой, могут повести себя на саммите, помимо Чехии, Польша и Латвия. В то же время, страны Западной Европы уже длительное время реагируют на действия РФ заметно мягче, считает Юрова.

Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией по результатам проведенного на полуострове референдума. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.

Суд в Москве 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока. Утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше", хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле никак не воспринимают заявления из-за рубежа по Навальному.

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