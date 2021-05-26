МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Доля убыточных организаций в РФ за прошлый квартал сократилась на 3,2 процентного пункта по сравнению с соответствующим кварталом предыдущего года и составила 33,1%, сообщает Росстат.

Также, по оперативным данным службы, сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных, муниципальных учреждений и некредитных финансовых организаций) за квартал в действующих ценах составил 4990,3 миллиарда рублей, и по сравнению с первым кварталом 2020 года он увеличился в 3,4 раза.

Доля убыточных предприятий в сфере добычи полезных ископаемых снизилась до 42,7% с 47,1% в прошлом году. Среди обрабатывающих производств убытки получили 31,1% организаций против 35,9% годом ранее. В строительстве убыточными оказались 33,9% компаний против 33,7% за аналогичный период прошлого года.

В сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств, мотоциклов понесли убытки 12,2% компаний против 26,8% год назад. В сельском и лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве доля убыточных предприятий составила 23,3% против 24,1% годом ранее. Среди организаций, занимающихся операциями с недвижимым имуществом, убыточными были 36,7% против 37,4% годом ранее.