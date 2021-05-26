МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Правительство РФ в четверг обсудит итоги отопительного сезона за осенне-зимний период 2020-2021 годов, сообщила пресс-служба кабмина.

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:… Об итогах прохождения предприятиями жилищно-коммунального хозяйства и субъектами электроэнергетики осенне-зимнего периода 2020-2021 годов и задачах по подготовке к прохождению осенне-зимнего периода 2021-2022 годов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что кабмин рассмотрит вопросы подготовки организаций к отопительному сезону в осенне-зимний период 2021-2022 годов.