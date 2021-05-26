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2021-05-26T23:51:14+03:00
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2021
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Правительство обсудит итоги прошедшего отопительного сезона
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Правительство РФ в четверг обсудит итоги отопительного сезона за осенне-зимний период 2020-2021 годов, сообщила пресс-служба кабмина. "На заседании планируется рассмотреть... ПРАЙМ, 26.05.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Правительство РФ в четверг обсудит итоги отопительного сезона за осенне-зимний период 2020-2021 годов, сообщила пресс-служба кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:… Об итогах прохождения предприятиями жилищно-коммунального хозяйства и субъектами электроэнергетики осенне-зимнего периода 2020-2021 годов и задачах по подготовке к прохождению осенне-зимнего периода 2021-2022 годов", — говорится в сообщении.
Отмечается, что кабмин рассмотрит вопросы подготовки организаций к отопительному сезону в осенне-зимний период 2021-2022 годов.