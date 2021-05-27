МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Торгово-промышленная палата (ТПП) России предложила ввести прогрессивную шкалу страховых взносов, освободив от их уплаты самых низкооплачиваемых работников, и повысив ее с нынешних 30% до 45% фонда оплаты труда в отношении высоких зарплат, такие меры содержатся в предложениях палаты к Стратегии развития финансового рынка РФ до 2030 года, представленных первому зампреду ЦБ Сергею Швецову. Документ есть в распоряжении РИА Новости.

"Текущая экономическая ситуация требует также решения вопросов о снижении налоговой нагрузки на бизнес и более справедливого распределения доходов. Для этого необходимо осуществить переход от текущей регрессивной шкалы налогов и сборов с фонда оплаты труда к прогрессивной шкале, меры по переходу на ставку 15% НДФЛ для годового дохода в размере 5 миллионов рублей не являются достаточными", — говорится в предложениях. ТПП предложила ввести целевые выплаты на продукты нуждающимся

В частности, эксперты ТПП предлагают "обнулить сборы с фонда заработной платы для самых низкооплачиваемых работников (средняя заработная плата – 13,5 тысяч рублей в месяц), для 1% самых высокооплачиваемых работников — повысить уровень налоговой нагрузки до 45%".

Ряд предложения палаты касается расширения налоговых льгот для производственных предприятий. В частности, они предлагают распространить налоговые льготы для IT-компаний на IT-подразделения отечественных производственных предприятий.

Предложения ТПП касаются и развития сельских территорий: предлагается "предусмотреть особый статус сельских территорий нечерноземной зоны по типу территорий опережающего социально-экономического развития, имеющих преференции и особые условия ведения хозяйственной деятельности, и установление кредитных и налоговых льгот всем юридическим и физическим лицам, которые создают рабочие места в несельскохозяйственной сфере указанной зоны".

Кроме того, авторы документа указывают на территориальную дифференциацию российских регионов по условиям промышленной деятельности, и предлагают для регионов, наиболее удаленных от источников сырья и потребителей, предусмотреть создание специальных экономических зон с льготным налоговым и таможенным режимом.