МОСКВА, 2 июня — ПРАЙМ. Возможность введения санкций против России со стороны США является "постоянным риском" для Москвы. Об этом заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина в интервью CNBC. Но резервы России достаточно велики, чтобы выдержать все риски.

Она подчеркнула, что Вашингтон на протяжении многих лет вводил санкции против России по разным причинам. "Вот почему наша денежно-кредитная политика, а также фискальная политика и вся макроэкономическая политика являются довольно консервативными",- добавила глава Банка России.

Набиуллина отметила, что "резервы Москвы "достаточно велики, чтобы выдержать все финансовые или геополитические сценарии", и, вероятно, более разнообразны, чем резервы других стран". Дедолларизация является частью широкой политики по управлению валютными рисками, подчеркнула она.

Напомним, что новые санкции США против России из-за оппозиционера Алексея Навального должны быть введены не позднее среды. Однако Белый дом имеет право их отложить. Одновременно Россия и США пытаются согласовать заявление, которое могли бы принять президенты Владимир Путин и Джо Байден по итогам саммита в Женеве 16 июня.