БРЮССЕЛЬ, 2 июн — ПРАЙМ. Европейская комиссия представила в среду план по восстановлению экономики Молдавии, который предполагает привлечение в течение трех лет до 600 миллионов евро, говорится в коммюнике ЕК.

"Европейская комиссия представила сегодня план экономического восстановления для Республики Молдова, который предполагает выделение до 600 миллионов евро в виде макрофинансовой помощи, субсидий и инвестиций", — говорится в документе. Молдавия продлила контракт на поставку и транзит газа из России

В ЕК полагают, что данное финансирование поможет в период с 2021 по 2024 год обеспечить инвестиции для устойчивого восстановления после кризиса, связанного с пандемией коронавируса.

План оговаривает такие вопросы как управление государственными расходами, конкурентоспособность экономики, торговли, малых и средних предприятий, инфраструктура, образование, занятость, верховенство права, реформирование судебной системы.

Данный план будет реализовываться в сотрудничестве с международными финансовыми институтами. Выделение финансовой помощи и инвестиций будет зависеть от прогресса в реформах, борьбы с коррупцией.

"Республика Молдова оказалась на перепутье. План Евросоюза по экономическому восстановлению является беспрецедентным усилием для оказания помощи стране, вставшей на путь восстановления, для реализации масштабной программы реформ в интересах всех граждан", — заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, слова которой приводятся в документе.