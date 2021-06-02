2021-06-02T18:13:59+03:00
2021-06-02T18:13:59+03:00
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2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210602/833827121.html
Украина в 2020 году закупила в России товары и услуги на $6,7 миллиардов
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Украина в 2020 году, несмотря на все ограничения, закупила в России товары и услуги на 6,7 миллиарда долларов, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак. "Сегодня... ПРАЙМ, 02.06.2021
украина, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Украина в 2020 году, несмотря на все ограничения, закупила в России товары и услуги на 6,7 миллиарда долларов, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.
"Сегодня по объему товарооборота, несмотря на все ограничения, санкции взаимные, которые ввел еще господин (экс-президент Петр – ред.) Порошенко и добавляет господин (президент Владимир – ред.) Зеленский. Товарооборот составляет у нас в 11 миллиардов долларов, при этом по экспорту из России закупается только в 20 году закупается товаров, услуг на 6,7 миллиарда долларов. Эти доходы получает Россия. Есть и импорт из Украины в Россию на почти 4 миллиардов долларов", — сказал Козак в интервью телеканалу "Россия 24".
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.