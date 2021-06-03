2021-06-03T13:57:25+03:00
2021-06-03T13:57:25+03:00
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Названо имя модератора пленарного заседания ПМЭФ, где выступит Путин
Экономика
Новости
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https://россиясегодня.рф
Модератором пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), на котором выступит президент РФ Владимир Путин, будет журналист Стас Натанзон,... ПРАЙМ, 03.06.2021
пмэф, владимир путин, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Модератором пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), на котором выступит президент РФ Владимир Путин, будет журналист Стас Натанзон, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Из зала никогда президент вопросы не принимает. Этого никогда фактически не было. Вопросы формулирует модератор. И модератором будет Стас Натанзон", — сказал он журналистам, отвечая на вопрос, будет ли президент принимать вопросы из зала.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. Пленарная сессия состоится 4 июня.
МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.