МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Модератором пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), на котором выступит президент РФ Владимир Путин, будет журналист Стас Натанзон, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. СМИ рассказали о предстоящем выступлении Путина на ПМЭФ

"Из зала никогда президент вопросы не принимает. Этого никогда фактически не было. Вопросы формулирует модератор. И модератором будет Стас Натанзон", — сказал он журналистам, отвечая на вопрос, будет ли президент принимать вопросы из зала.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. Пленарная сессия состоится 4 июня.

МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.