С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — ПРАЙМ. Правительство РФ не рассматривает новых изменений по НДФЛ, при этом повышенная до 15% ставка для высоких доходов принесет в этом году больше, чем планировалось, — может быть под 100 миллиардов рублей вместо 60 миллиардов, заявил министр финансов Антон Силуанов в рамках Петербургского международного экономического форума. Белоусов объяснил смысл выведения доллара из структуры ФНБ

"По НДФЛ мы не рассматриваем (новых изменений — ред.). Мы действительно приняли решение о направлении повышенного НДФЛ на сложные детские болезни. Кстати говоря, в этом году будут больше поступления, чем 60 миллиардов, мы оцениваем может даже под 100", — сказал он журналистам на брифинге.

По его словам, эти дополнительные средства пойдут на те же цели.

"У нас экономика восстанавливается быстрее, фонд оплаты растет более высокими темпами, чем мы ожидали, поступления по НДФЛ растут выше, и, соответственно, фонд "Круг добра" пополняется более активно", — указал он.

Россия с 2021 года отказалась от плоской шкалы налога на доходы физических лиц, повысив до 15% с привычных 13% ставку для доходов свыше 5 миллионов рублей в год.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.