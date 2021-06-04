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Абрамченко предположила, откуда в Россию хлынут мигранты
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Приток мигрантов в Россию в скором будущем может быть вызван, в том числе, тем, что климат на территории других государств станет слишком жарким, сказала РИА Новости вице-премьер... ПРАЙМ, 04.06.2021
мигранты, миграция, климат, новости, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — ПРАЙМ. Приток мигрантов в Россию в скором будущем может быть вызван, в том числе, тем, что климат на территории других государств станет слишком жарким, сказала РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко на ПМЭФ.
Согласно прогнозам Международной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), на Земле происходит стремительно изменение климата, которое приведёт к тому, что в ряде регионов станет ещё жарче, а также начнутся проблемы с водой. Кроме того, климатическая миграция может быть связана с затоплением прибрежных территорий.
"Климатические мигранты — это очень острая тема. Они могут появиться в России — это корректно", — сказала Абрамченко.
Она отметила, что благодаря большой территории России, у страны высокий потенциал для адаптации к изменениям климата. Тем не менее, если людям будет некомфортно где-то жить из-за того, что климат станет более засушливым, то они будут мигрировать.
Как ранее уточнял глава Главной геофизической лаборатории Владимир Катцов, основные страны, из которых возможны климатические мигранты в России, — это ближайшие среднеазиатские государства, такие как Таджикистан и Узбекистан.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате.