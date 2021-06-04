С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — ПРАЙМ. Приток мигрантов в Россию в скором будущем может быть вызван, в том числе, тем, что климат на территории других государств станет слишком жарким, сказала РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко на ПМЭФ. Тысячи трудовых мигрантов в ближайшее время приедут в Москву

Согласно прогнозам Международной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), на Земле происходит стремительно изменение климата, которое приведёт к тому, что в ряде регионов станет ещё жарче, а также начнутся проблемы с водой. Кроме того, климатическая миграция может быть связана с затоплением прибрежных территорий.

"Климатические мигранты — это очень острая тема. Они могут появиться в России — это корректно", — сказала Абрамченко.

Она отметила, что благодаря большой территории России, у страны высокий потенциал для адаптации к изменениям климата. Тем не менее, если людям будет некомфортно где-то жить из-за того, что климат станет более засушливым, то они будут мигрировать. Хуснуллин назвал ситуацию с мигрантами в стройке катастрофической

Как ранее уточнял глава Главной геофизической лаборатории Владимир Катцов, основные страны, из которых возможны климатические мигранты в России, — это ближайшие среднеазиатские государства, такие как Таджикистан и Узбекистан.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате.