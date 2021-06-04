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2021-06-04T15:46:20+03:00
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Путин делает ставку на здравый смысл в вопросе поддержки экономики
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что не выбирает между госкомпаниями и частным бизнесом, принимая решение о поддержке, а делает ставку на здравый смысл. На пленарном заседании... ПРАЙМ, 04.06.2021
экономика рф, пмэф, владимир путин, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что не выбирает между госкомпаниями и частным бизнесом, принимая решение о поддержке, а делает ставку на здравый смысл.
На пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) модератор сессии Стас Натанзон обратил внимание президента РФ на высокую долю государства в экономике и спросил, на кого глава государства делает ставку при решениях о мерах поддержки в ожиданиях выхода из кризиса: на госкомпании или частный бизнес.
"Работать на здравый смысл – я делаю ставку. И на конкретные условия, в которых мир находится и российская экономика. В период кризиса всегда во всем мире, во всех странах доля государства растет, везде это. И как только ситуация стабилизируется, увеличивается количество частного бизнеса, и по количеству компаний, и по объемам их оборотов", — сказал Путин.