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Путин назвал санкции способом недобросовестной конкуренции
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Президент России Владимир Путин на ПМЭФ назвал санкции способом недобросовестной конкуренции, они вредят всей мировой экономике. "Мы все говорим об экологии, об экологии, но вот... ПРАЙМ, 04.06.2021
пмэф, владимир путин, санкции, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на ПМЭФ назвал санкции способом недобросовестной конкуренции, они вредят всей мировой экономике.
"Мы все говорим об экологии, об экологии, но вот вам, пожалуйста. Ярчайший пример того, что и как происходит. Вообще, санкции — вредная вещь для мировой экономики, она сокращает мировую экономику, вместо того, чтобы помогать ее развитию. Но в данном случае это просто способ недобросовестной конкуренции", — сказал Путин.
"И если мы говорим о таком источнике, как газ для мировой экономики, давайте не будем забывать, ведь это самый оптимальный, самый востребованный продукт на достаточно большой длительный период перехода к зеленой энергетике. Вот он из углеводородов дольше всего останется на рынке", — добавил он.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.