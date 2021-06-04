С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на ПМЭФ назвал санкции способом недобросовестной конкуренции, они вредят всей мировой экономике. Путин делает ставку на здравый смысл в вопросе поддержки экономики

"Мы все говорим об экологии, об экологии, но вот вам, пожалуйста. Ярчайший пример того, что и как происходит. Вообще, санкции — вредная вещь для мировой экономики, она сокращает мировую экономику, вместо того, чтобы помогать ее развитию. Но в данном случае это просто способ недобросовестной конкуренции", — сказал Путин.

"И если мы говорим о таком источнике, как газ для мировой экономики, давайте не будем забывать, ведь это самый оптимальный, самый востребованный продукт на достаточно большой длительный период перехода к зеленой энергетике. Вот он из углеводородов дольше всего останется на рынке", — добавил он.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.