С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — ПРАЙМ. Россия в предстоящие годы намерена нарастить вложения в транспортную, коммуникационную и туристическую сферы, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с бизнесом в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

На встрече с представителями международного инвестиционного сообщества и крупнейших иностранных компаний он отметил, что РФ ставит перед собой предметные цели и ориентиры по повышению инвестиционной привлекательности российского рынка. Эта работа направлена на том, чтобы, например, строить промышленные объекты в России было значительно выгоднее, проще и быстрее по сравнению с другими странами — конкурентами РФ, уточнил президент.

"И чтобы инвестор выбирал именно наши площадки для реализации своих деловых планов. Тем более, что в предстоящие годы мы намерены существенно нарастить вложения в развитие транспортной, телекоммуникационной, туристической инфраструктуры, в проекты в сфере высоких технологий, здравоохранения, развития городской среды, других сфер, определяющих качество жизни людей", — сказал Путин.

По его словам, "здесь Россия открывает широкие возможности для частной инициативы и выгодного приложения капитала".

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.