С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — ПРАЙМ. Пилотный проект по обнулению НДС в России для предприятий общепита продлится не меньше года, к осени должны быть готовы нормативные документы по нему, заявил журналистам на ПМЭФ первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Президент России Владимир Путин в пятницу в ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме предложил пилотный проект по освобождению от НДС для сферы общественного питания, причём ставка в 15% страховых выплат сохранится, даже если численность персонала возрастет до 1,5 тысячи человек (сейчас порог 250 человек).

"Я думаю, что осенью, еще должны быть нормативные документы. Точно сказать не могу", — сказал Белоусов.

Он добавил, что "я думаю, этот пилот продлится не меньше года".

"Государство получило колоссальный эффект от обеления малого бизнеса, снизив страховые взносы с 30% до 15%", — заключил первый вице-премьер.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.