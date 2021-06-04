С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — ПРАЙМ. Власти России продолжат реализовывать меры поддержки экономики, они функционируют весьма эффективно, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Принятые все меры, они были направлены прежде всего на поддержку российских семей и в первую очередь на семей с детьми — все эти меры были востребованы, эффективны. Вторая часть программы, которую мы реализовывали — это поддержка различных отраслей экономики… они тоже были связаны прежде всего с поддержкой рынка труда в этих предприятиях. Мы целую систему стимулов создали для сохранения рабочих мест. В целом это тоже сработало", — сказал Путин.

"Мы продолжаем эти меры поддержки нашей экономики и российских семей. Они, на мой взгляд, функционируют весьма эффективно, будем делать это и дальше", — сказал Путин на встрече с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.