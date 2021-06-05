С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — ПРАЙМ. Российская экономика восстанавливается быстрее прогнозов примерно на два месяца, хотя некоторые проблемы еще остаются, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов, выступая на ПМЭФ. Назван объем поддержки российской экономики в период пандемии

"Конечно, рисовали (прогнозы – ред.). Сейчас мы смотрим, мы идем сейчас лучше, примерно с опережением, если говорить в целом – там есть отдельные проблемы — но так примерно на два месяца опережаем (социально-экономические — ред.) показатели… идем с опережениям по траекториям", — сказал Белоусов, выступая на площадке "Знание" на ПМЭФ.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников 4 июня сообщил, что рост ВВП России в апреле 2021 года в годовом выражении составил 10,7%. До этого Решетников говорил, что восстановление экономики РФ идет опережающими темпами, при сохранении позитивных тенденций Минэкономразвития повысит свой прогноз по росту экономики в 2021 году с текущих 2,9%. Президент РФ Владимир Путин в пятницу заявил, что экономика страны по итогам 2020 года сократилась меньше мировой, а по итогам нынешнего года рост ВВП составит около 4%.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.