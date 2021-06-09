МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Экономика замкнутого цикла, подразумевающая вторичное использование мусора, дает новый шанс развитию регионов. Пример — Краснодарский край, где запуск предприятия по производству топлива из мусора может решить целый ряд социальных и финансовых проблем. В России утвердили дорожную карту по развитию системы утилизации отходов

Россия взяла курс на циклическую экономику замкнутого цикла, при которой отходы, не попавшие во вторичную переработку, воспринимаются как ресурс и максимально вовлекаются в оборот. Прекрасным примером перехода к такой экономике и внедрения альтернативного метода получения топлива РДФ может стать Краснодарский край.

ТОПИТЬ МУСОРОМ

Топливо РДФ (дословно означает производство топлива из мусора) — новый альтернативный метод получения энергии, который позволяет не расходовать природные ресурсы. Суть его заключается в том, что из отходов, не попавших на переработку, создают твердое восстановленное топливо.

Потребителем РДФ-топлива станут заводы компании АО "Евроцемент Груп", один из которых расположен в Новороссийске. В текущем году АО "Евроцемент Груп" подтвердил свою готовность использовать РДФ-топливо из твердых коммунальных отходов для своих печей вместо газа.

При участии ППК РЭО между АО "Евроцемент Груп", ООО "СЭТ КлинТэк" и ООО ГК "Точка ЦЕНТР" в сентябре 2020 года был заключен меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. Одной из целей стала координация производственной и коммерческой деятельности участников соглашения в области замещения природного газа твердым топливом из отходов и другими видами альтернативного топлива в печах цементных предприятий "Евроцемента".

Проект можно реализовать через государственно-частное партнерство или концессионное соглашение. В рамках сотрудничества регион предоставляет земельный участок для размещения производства РДФ и обеспечивает поступление электричества на завод. У проекта уже есть потенциальный инвестор, готовый вложить в предприятие по изготовлению РДФ 1,5 млрд рублей. Он возьмет на себя расходы по созданию завода и производству РДФ-топлива.

Российское экологическое движение поддерживает создание завода по производству РДФ-топлива на территории Краснодарского края. Руководитель краснодарского отделения Российского экологического движения Алексей Юзечук обсуждал проект создания завода по производству РДФ-топлива с руководством региона, идея была поддержана. Реализация проекта потребует конструктивной совместной работы на всех уровнях.

В целом от сотрудничества региона и бизнеса выигрывают все. Краснодарский край получает новое местное производство, рабочие места и налоги, становится передовым регионом с циклической экономикой, заботится о местных жителях. "Евроцемент" экономит на природном газе, а инвестор получает постоянного потребителя РДФ-топлива. Регион также получит возможность решить спорный вопрос с Белореченским мусорным полигоном.

РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ ОТХОДОВ

Полигон действует в Родниковском сельском поселении, он обслуживает Апшеронский, Белореченский, Туапсинский районы, Горячий Ключ и Сочи. Его общая площадь составляет 20,95 га.

Помним, что Краснодарский край — туристический регион. В 2019 году до пандемии его посетили 17 миллионов туристов со всей страны. Это идет на пользу экономике, но приводит к увеличению количества отходов, которые образуются в крае.

В феврале 2020 года его функционирование было временно приостановлено, поскольку в декабре 2019 года от жителей Белореченска и близлежащих населенных пунктов стали поступать жалобы на резкий неприятный запах. Проверка показала, что на полигоне не соблюдались технологии сортировки отходов.

Полигон модернизировали, однако в 2021 году стало ясно, что он исчерпал вместимость на размещение отходов. Поэтому возник проект его расширения, который предусматривает строительство еще трех карт и мусоросортировочного комплекса мощностью 200 тысяч тонн в год.

Стройку планируют начать до сентября, однако местные жители совсем не рады такой перспективе. На Кубани готовят закон о преференциях живущим вблизи мусорных полигонов, но глобально проблему это не решит.

Краснодарский край — курортный и аграрный регион России, свободные земли в такой местности разумнее использовать с другими целями, нежели для увеличения площади свалок. Да и местные жители с радостью принимают туристов, лишь если это не ухудшает их качество жизни.

По мнению экспертов, изготовление РДФ-топлива и его поставка на заводы "Евроцемента" может стать экологичным выходом из ситуации — расширять полигон не придется. Прогрессивные решения руководства Краснодарского края могли бы значительно улучшить экологию и экономику в регионе.

Государственно-частное партнерство для целей производства РДФ-топлива может стать одним из решений проблемы отходов. Кроме того, регион сможет значительно сэкономить бюджет на расширении полигона.