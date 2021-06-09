МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Социальная сесть Facebook позволит работать удаленно всем сотрудникам, чьи обязанности можно исполнять из дома, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на заявление компании.

"Facebook сообщила, что позволит всем сотрудникам работать удаленно даже после пандемии, если их работу можно сделать вне офиса, но может снизить их зарплату, если они переедут в менее дорогой регион", — сообщило агентство.

По данным агентства, начиная с 15 июня любой сотрудник сможет запросить возможность работать из дома, но если он переедет в регион с более низкими затратами, то его зарплата будет соответствующим образом скорректирована. Компания также пообещала, что возможности для вернувшихся в офис будут более гибкими.

Компания планирует открыть большинство своих офисов в США по крайней мере на 50% к началу сентября, полное открытие ожидается в октябре. При этом до конца текущего года сотрудники смогут до 20 рабочих дней работать в любом месте за пределами своего домашнего региона.

Facebook также увеличит число сотрудников, которым будет разрешено переехать в другие страны. Позднее в июне любой сотрудник сможет переехать из США в Канаду или из Европы, Ближнего Востока и Африки в Великобританию.

В мае 2020 года глава компании Марк Цукерберг заявил, что компания будет позволять своим сотрудникам работать из дома на постоянной основе, и к 2030 году удаленно будет работать половина персонала.