2021-06-09T22:19:09+03:00
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https://1prime.ru/state_regulation/20210609/833892964.html
Правительство обсудит помощь многодетным семьям в погашении ипотеки
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Правительство РФ в четверг обсудит выделение средств для реализации программы помощи семьям с детьми в погашении ипотечного кредита, сообщила пресс-служба кабмина. "На заседании... ПРАЙМ, 09.06.2021
ипотека, правительство рф, новости, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Правительство РФ в четверг обсудит выделение средств для реализации программы помощи семьям с детьми в погашении ипотечного кредита, сообщила пресс-служба кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:… О выделении Минфину России в 2021 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований для предоставления акционерному обществу "Дом.РФ" субсидий на возмещение недополученных доходов и затрат в связи с реализацией мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам)", — говорится в сообщении.
Отмечается, что принятие проекта распоряжения позволит оказать помощь семьям при рождении у них после 1 января 2019 года третьего или последующих детей в виде выплаты суммы в размере 450 тысяч рублей на цели полного или частичного погашения обязательств по жилищным ипотечным кредитам (займам).