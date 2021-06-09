МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Правительство РФ в четверг обсудит выделение средств для реализации программы помощи семьям с детьми в погашении ипотечного кредита, сообщила пресс-служба кабмина. Правительство хочет предоставить Минюсту доступ к банковской тайне НКО

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:… О выделении Минфину России в 2021 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований для предоставления акционерному обществу "Дом.РФ" субсидий на возмещение недополученных доходов и затрат в связи с реализацией мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что принятие проекта распоряжения позволит оказать помощь семьям при рождении у них после 1 января 2019 года третьего или последующих детей в виде выплаты суммы в размере 450 тысяч рублей на цели полного или частичного погашения обязательств по жилищным ипотечным кредитам (займам).