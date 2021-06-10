МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что благодаря предпринятым мерам России в период пандемии COVID-19 удалось удержать замедление экономики в умеренных рамках. Мишустин назвал важнейший приоритет правительства

Выступая на итоговой коллегии Минпромторга РФ в четверг, премьер напомнил, что для стабилизации ситуации в промышленности президент РФ Владимир Путин провел ряд отраслевых совещаний, по итогам которых принимались решения о поддержке предприятий.

"Благодаря всем этим мерам удалось удержать неизбежное в таких условиях замедление экономики в умеренных границах", — сказал Мишустин.