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2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210610/833899602.html
Мишустин рассказал, что помогло сдержать замедление российской экономики
Экономика
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Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что благодаря предпринятым мерам России в период пандемии COVID-19 удалось удержать замедление экономики в умеренных рамках... ПРАЙМ, 10.06.2021
covid-19, пандемия, экономика рф, правительство рф, михаил мишустин, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что благодаря предпринятым мерам России в период пандемии COVID-19 удалось удержать замедление экономики в умеренных рамках.
Выступая на итоговой коллегии Минпромторга РФ в четверг, премьер напомнил, что для стабилизации ситуации в промышленности президент РФ Владимир Путин провел ряд отраслевых совещаний, по итогам которых принимались решения о поддержке предприятий.
"Благодаря всем этим мерам удалось удержать неизбежное в таких условиях замедление экономики в умеренных границах", — сказал Мишустин.