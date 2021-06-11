МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий органам рыбоохраны рассматривать дела об административных нарушениях, совершенных на региональных особо охраняемых природных территориях (ООПТ), соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

С законодательной инициативой о внесении изменений в КоАП РФ выступил Государственный совет Коми. Отмечалось, что она направлена на обеспечение эффективной охраны водных биологических ресурсов, не относящихся к ООПТ федерального значения. Авторы законопроекта указывали, что положительный опыт госнадзора в области охраны ООПТ регионального значения в Коми на примере прошлых лет свидетельствует о необходимости наделения органов рыбоохраны полномочиями по рассмотрению дел об административных правонарушениях.

"Проектом федерального закона предлагается внести изменения в часть 1 статьи 23.27 Кодекса, предусматривающие наделение органов рыбоохраны полномочиями по рассмотрению дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 8.33, 8.34, 8.36 и 8.39 Кодекса, совершенных на иных охраняемых территориях, включающих ООПТ регионального значения", — говорилось в пояснительной записке к документу.

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Помимо этого, Путин подписал федеральный закон, который вносит изменения в закон об аквакультуре и в ряд других нормативных актов для стимулирования производства продукции рыбоводства в России.

Согласно изменениям, использование прудов с акваторией площадью не более 200 гектаров, образованных водоподпорными сооружениями на водотоках, для целей аквакультуры будет возможно на основании решения о предоставлении водных объектов в пользование в соответствии с Водным кодексом.

При этом рыбоводные хозяйства, осуществляющие прудовую аквакультуру на основании такого решения, должны будут представлять в Росрыболовство отчетность об объеме выпуска рыбы в пруды и изъятия ее из них.

В водных объектах с акваторией площадью больше 200 гектаров, образованных до 1980 года водоподпорными сооружениями на водотоках, прудовая аквакультура будет осуществляться на основании решений о предоставлении водных объектов в пользование согласно положениям Водного кодекса.

Помимо этого, закон вносит поправки в Земельный кодекс. Согласно им, земли под прудами на сельскохозяйственных землях будут сохранять свой статус земель сельхозназначения.

Росрыболовство в начале июня указывало, что вносимые поправки создают условия для сохранения и рационального использования водных биологических ресурсов, а также обеспечения роста производства продукции аквакультуры.