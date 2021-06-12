МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Россия обеспечивает себя на 80 процентов продуктами питания и поставляет на экспорт сельхозпродукцию в два раза больше, чем продукцию оборонных предприятий, заявил президент РФ Владимир Путин.

"А нам и в голову не могло прийти, что мы можем поставлять продукты питания на экспорт. В прошлом году вышли на 30 миллиардов долларов. В два раза больше, чем продукция оборонных предприятий. Мы на 80% сейчас обеспечиваем себя основными продуктами питания. Это серьезная вещь", — сказал Путин во время общения с лауреатами госпремий и героями труда.

По его словам, это касается и сельхозмашиностроения.

"Надеемся на урожай. Судя по всему, должен быть хорошим", — добавил президент.