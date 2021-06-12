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2021
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Путин заявил, что Россия обеспечивает себя продуктами на 80%
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Россия обеспечивает себя на 80 процентов продуктами питания и поставляет на экспорт сельхозпродукцию в два раза больше, чем продукцию оборонных предприятий, заявил президент РФ... ПРАЙМ, 12.06.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Россия обеспечивает себя на 80 процентов продуктами питания и поставляет на экспорт сельхозпродукцию в два раза больше, чем продукцию оборонных предприятий, заявил президент РФ Владимир Путин.
"А нам и в голову не могло прийти, что мы можем поставлять продукты питания на экспорт. В прошлом году вышли на 30 миллиардов долларов. В два раза больше, чем продукция оборонных предприятий. Мы на 80% сейчас обеспечиваем себя основными продуктами питания. Это серьезная вещь", — сказал Путин во время общения с лауреатами госпремий и героями труда.
По его словам, это касается и сельхозмашиностроения.
"Надеемся на урожай. Судя по всему, должен быть хорошим", — добавил президент.