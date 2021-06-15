МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Очередной отпуск, который у многих жителей Москвы совпал с объявленными мэром Сергеем Собяниным дополнительными выходными днями, продлеваться не будет, пишет "Российская газета".

"В статье 120 Трудового кодекса говорится о том, что продлевается отпуск, только если выпадает на праздники, а 12-20 июня — это выходные, но не праздничные дни", — цитирует издание адвоката Виталия Ревзина.

Он напомнил, что, согласно указу мэра Москвы, работодателям города рекомендуется перевести не менее 30% персонала на дистанционную работу. Исключение составляют граждане, имеющие прививку от COVID.

В столице в период с 13 по 20 июня приостанавливается работа:

фудкортов,



зоопарков,



детских игровых комнат,



вводятся длительные выходные: они продлятся до 20 июня.

Однако эти внезапные выходные коснутся не всех.

"Рабочая неделя остается для работников, задействованных в следующих сферах: здравоохранение (это больницы, аптеки и прочие медицинские организации), непрерывно работающие предприятия, то есть те, в которых остановка рабочего процесса невозможна без веских причин, организации, занимающиеся обеспечением населения продуктами питания (предприятия, магазины, экспедиторские компании), организации, предоставляющие населению финансовые услуги по расчетам и платежам", — отметил юрист.

Помимо этого, будут работать компании, предоставляющие ремонтные и погрузочные работы, занимающиеся выполнением обязанностей в условиях чрезвычайных ситуаций.

"То есть все вышеуказанные сферы будут работать в штатном режиме, соответственно, москвичи могут не беспокоиться о том, что больницы, аптеки либо продуктовые магазины будут закрыты. Также нет ограничений по посещению общественных мест, и, кроме фудкортов, другие организации общественного питания будут работать в режиме выходного дня. Исключение — с 23:00 вечера до 6:00 утра услуги общественного питания могут работать только на вынос", — подытожил он.