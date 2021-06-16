МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Рост доходов россиян и снижение числа бедных сейчас является главной целью правительства, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая в Госдуме. Психолог объяснила, почему люди считают себя недостойными высокого дохода

"Вы говорите о том, что в других странах министерства финансов заботятся о росте реальных доходов населения. И наше, я вас уверяю, и министерство финансов, и правительство во главу угла ставят этот вопрос. Вопрос роста доходов населения, вопрос снижения (числа — ред.) людей, которые находятся еще за чертой бедности — это основная повестка дня сейчас для правительства", — сказал он.

"Реализуется это как путем стимулирования роста экономики и, соответственно, роста рабочих мест с более высокой оплатой труда, так и поддержки нуждающихся. В этом наша основная задача, это самая главная цель работы правительства РФ. Я вас уверяю, и правительства, и министерства финансов. Потому что вы видите как перестраиваются бюджетные расходы с точки зрения поддержки тем нуждающимся людям, которым требуется помощь государства", — добавил глава Минфина.