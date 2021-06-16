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Силуанов назвал рост доходов граждан главной целью правительства
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Рост доходов россиян и снижение числа бедных сейчас является главной целью правительства, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая в Госдуме. "Вы говорите о том, что в... ПРАЙМ, 16.06.2021
доходы, антон силуанов, правительство рф, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Рост доходов россиян и снижение числа бедных сейчас является главной целью правительства, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая в Госдуме.
"Вы говорите о том, что в других странах министерства финансов заботятся о росте реальных доходов населения. И наше, я вас уверяю, и министерство финансов, и правительство во главу угла ставят этот вопрос. Вопрос роста доходов населения, вопрос снижения (числа — ред.) людей, которые находятся еще за чертой бедности — это основная повестка дня сейчас для правительства", — сказал он.
"Реализуется это как путем стимулирования роста экономики и, соответственно, роста рабочих мест с более высокой оплатой труда, так и поддержки нуждающихся. В этом наша основная задача, это самая главная цель работы правительства РФ. Я вас уверяю, и правительства, и министерства финансов. Потому что вы видите как перестраиваются бюджетные расходы с точки зрения поддержки тем нуждающимся людям, которым требуется помощь государства", — добавил глава Минфина.