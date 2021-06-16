МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Рост цен на дизельное топливо в России не окажет существенного влияния на ускорение инфляции: эффект составит порядка 0,1-0,2 процентного пункта на гипотетические 10% роста цены дизеля, заявил РИА Новости директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов. Банк России ждет снижения инфляции к концу года

Цена дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торговой сессии во вторник побила исторический рекорд за историю наблюдений с 2018 года, достигнув 52 615 рублей за тонну. В Минэнерго подчеркнули, что растущий спрос на дизтопливо в России стабильно обеспечивается текущим производством, которое вдвое превышает потребление.

"Вклад цен на дизельное топливо в цены конечных товаров разбивается на две части: прямой и косвенный. Непосредственно дизель в потребительской корзине – малая часть расходов, порядка 0,2%. То есть гипотетическое повышение цены дизельного топлива на 10% увеличивает стоимость корзины потребления на 0,02 процентного пункта. Это прямой эффект", — объяснил Куликов.

Он указал, что при этом издержки производителей потребительских товаров и услуг в большей степени зависят от цен на дизель, и часть этих издержек также переносится в конечные цены.

"С учетом оценки топливоёмкой части производства потребительских товаров и понимания, что издержки производителя не полностью переносятся в конечную цену, мы видим потенциал ускорения инфляции на 0,1-0,2 процентного пункта на каждые 10% роста цен на дизель как косвенный эффект. Суммарный эффект – порядка 0,1-0,2 процентного пункта на гипотетические 10% роста цены дизеля", — подсчитал Куликов.