МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Очередной, четвертый этап туристического кешбэка стартовал в России 16 июня, в рамках которого туристы могут уже сейчас покупать туры до декабря, сообщила журналистам глава Ростуризма Зарина Догузова. Россияне могут снова купить тур с кешбэком

"По поручению президента и правительства мы продолжаем программу туристического кешбэка — с 16 июня стартовал новый этап продаж и туристы могут уже сейчас покупать с кешбэком пакетные туры или проживание на осень, с датами поездки начиная с 1 октября и по 24 декабря в любой регион страны", — сказала Догузова.

Глава ведомства отметила, что осенью большой выбор интересных доступных предложений практически в любом регионе, много свободных отелей, не перегружена инфраструктура. "Уже сейчас можно гибко и доступно спланировать поездку, и, в дополнение к акциям раннего бронирования, получить еще 20% кешбэка", — добавила она.

Догузова отдельно рассказала про речные и морские круизы. С учетом периода навигации и наличия свободных мест, в круизы по программе можно будет отправиться начиная с 1 сентября и до окончания навигации.

"Круизы — ни с чем не сравнимый вид отдыха, набирающий все большую популярность. Черноморские круизы, сотни маршрутов по Волге, Каме, Оке, Енисею, по красивейшим северным озерам — Онежскому, Ладожскому. Можно выбрать теплоходы разного уровня комфорта и маршруты от трех дней до трех недель", — сообщила руководитель Ростуризма. Она также обратилась с просьбой к туристам и бизнесу проявить максимум ответственности и соблюдать все необходимые меры предосторожности.