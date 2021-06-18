СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 18 июн — ПРАЙМ. Дефицита вакцин против коронавируса в России нет, запросы регионов, компаний и ведомств, которые проводят вакцинацию, на сегодняшний день обеспечиваются, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Собянин призвал бороться с COVID не только путем ограничений

"Дефицита вакцины точно нет. У нас в остатках сегодня в регионах под 5 миллионов доз…. Если мы говорим про объемы производства, начиная с июля, уже сегодня ритмично выходим на объем производства только "Спутника" всеми нашими площадками, на сегодня их семь, это будет минимум 30 миллионов доз в месяц", — сказал Мантуров журналистам.

"Мы точно обеспечим и обеспечиваем на сегодняшний день запросы регионов и компаний, ведомств, которые участвуют в вакцинации", — добавил он.