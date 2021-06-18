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https://1prime.ru/state_regulation/20210618/833972218.html
Минпромторг опроверг дефицит вакцин от коронавируса
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Дефицита вакцин против коронавируса в России нет, запросы регионов, компаний и ведомств, которые проводят вакцинацию, на сегодняшний день обеспечиваются, заявил глава Минпромторга... ПРАЙМ, 18.06.2021
пандемия коронавируса, вакцинация, новости, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 18 июн — ПРАЙМ. Дефицита вакцин против коронавируса в России нет, запросы регионов, компаний и ведомств, которые проводят вакцинацию, на сегодняшний день обеспечиваются, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Дефицита вакцины точно нет. У нас в остатках сегодня в регионах под 5 миллионов доз…. Если мы говорим про объемы производства, начиная с июля, уже сегодня ритмично выходим на объем производства только "Спутника" всеми нашими площадками, на сегодня их семь, это будет минимум 30 миллионов доз в месяц", — сказал Мантуров журналистам.
"Мы точно обеспечим и обеспечиваем на сегодняшний день запросы регионов и компаний, ведомств, которые участвуют в вакцинации", — добавил он.