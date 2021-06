КАИР, 20 июн — ПРАЙМ. Суд в египетской Исмаилии в воскресенье решил отложить на две недели решение по иску Суэцкого канала против владельцев контейнеровоза Ever Given, из-за которого в марте на шесть дней была остановлена навигация по каналу. Расследование инцидента с Ever Given доказало вину капитана судна

В конце апреля владельцы контейнеровоза подали апелляцию в суд Исмаилии на решение арестовать судно и его груз. В качестве основания для апелляции компания назвала несколько причин, включая сомнения в "легитимности ареста груза" и "отсутствие подтверждающих обоснований для весьма значительных требований администрации Суэцкого канала" по выплате компенсаций.

Суд Исмаилии отклонил апелляцию и продлил задержание судна, а 4 мая передал дело в суд первой инстанции. В итоге суд первой инстанции отложил вынесение решения до 20 июня, чтобы дать сторонам возможность договориться в досудебном порядке.

"Владельцы судна и их страховщики подтвердили на заседании суда первой инстанции по экономическим делам в Исмаилии свое четкое желание отложить слушания с тем, чтобы дать время для достижения итогового и удовлетворяющего все стороны соглашения", — сообщила в полученном РИА Новости пресс-релизе страховая компания владельцев судна UK Club. Отмечается, что стороны договорились оставить конфиденциальными детали переговоров.

"В ходе переговоров было выдвинуто предложение, которое, на наш взгляд, удовлетворяет все требования администрации Суэцкого канала", — отметила компания. Она назвала длящиеся более 15 дней переговоры "длительными и тяжелыми, но позитивно идущими".

По данным газеты el-Watan, суд решил отложить вынесение решения по иску на 4 июля, чтобы дать сторонам дополнительное время на переговоры. Представляющий интересы Суэцкого канала адвокат Халид Абу Бакр заявил в суде, что в ходе переговоров от владельцев судна получены некие предложения, которые в перспективе могут удовлетворить требования администрации канала.

Страховая компания владельцев судна UK Club сообщила на днях в пресс-релизе, что ведет "серьезные и конструктивные" переговоры с администрацией Суэцкого канала, и надеется достичь позитивного разрешения проблемы в ближайшем будущем. Владелец Ever Given намерен выплатить компенсацию за Суэцкий инцидент

Защита владельца судна настаивает, что разногласия с администрацией канала связаны с суммой компенсации, которую владелец считает завышенной.

Глава администрации канала Усама Рабиа заявил ранее, что расследование инцидента с контейнеровозом Ever Given доказало вину исключительно капитана, при этом компания-владелец имеет право потребовать разгрузки контейнеров. Администрация канала изначально требовала 916 миллионов долларов компенсации за ущерб в результате инцидента, репутационные потери, стоимость спасательных работ и другие расходы, затем сумма компенсации была снижена до 550 миллионов.

Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров, направлявшийся из КНР в Роттердам под флагом Панамы, 23 марта сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала, перегородив его на шесть дней и заблокировав движение. Судно сняли с мели 29 марта после нескольких попыток, в операции участвовали более 15 буксиров, навигация возобновилась. Последние из 422 судов, ожидавших очереди из-за инцидента, прошли канал 3 апреля.

UK Club, страховая компания владельцев судна Ever Given, ранее назвала "исключительно высокой" обе суммы компенсации, требуемые Суэцким каналом. Судно задержано и находится сейчас в районе Большого Горького озера в самой широкой части канала.