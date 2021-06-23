МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что могут быть введены новые ограничения из-за роста числа заболевших коронавирусом. Россияне стали в два раза чаще проверяться на антитела к COVID-19

Ранее в пресс-службе минздрава Подмосковья журналистам сообщили, что временный госпиталь для лечения пациентов с COVID-19 заработал в парке "Патриот". Там установлено 400 коек, в том числе 20 реанимационных. Во вторник Воробьев проверил его работу. Всего в регионе открыто свыше 12 тысяч коек для пациентов с коронавирусом.

"Госпитализация сегодня высокая, врачи работают очень напряженно. Все, что касается публичных мест — в случае, если мы увидим высокие цифры, будем там вводить ограничения. Это лучше, чем сокращать плановую медицинскую помощь тем, кому она нужна", — приводятся слова Воробьева на сайте правительства Подмосковья.

Отмечается, что для работы в инфекционном стационаре задействованы специалисты из военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге, сюда уже направлено 690 военнослужащих. Также будет привлечено 280 медработников из лечебно-профилактических учреждений Московской области.

"За сутки сюда уже привезли 100 человек. Сейчас разговаривали с ними — никто не привит и последствия очень тяжелые. К каждой койке здесь подведен кислород. Спасибо министерству обороны, нам предоставили не только помещение, но и врачей. Первый борт прилетел, второй — завтра. Это профессиональные обученные специалисты, которые работали уже здесь и знают специфику. Они вновь нас выручают", — подчеркнул губернатор.

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