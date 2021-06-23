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Стало известно, как углеродные пошлины повлияют на российский экспорт
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Введение углеродных пошлин, которое планируете ЕС, повлияет на основные экспортные отрасли России, приведет к реструктуризации экономики, на это нужно реагировать, в том числе в... ПРАЙМ, 23.06.2021
углеродный налог, экспорт, россия, ес, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Введение углеродных пошлин, которое планируете ЕС, повлияет на основные экспортные отрасли России, приведет к реструктуризации экономики, на это нужно реагировать, в том числе в рамках таких интеграционных механизмов как ЕАЭС, заявил в среду вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
"Климатическая повестка таит в себе серьезные вызовы для экономик наших стран. Это не про потепление в мире, хотя и про него тоже. Развитые страны решили отказаться не только от углеводородных источников энергии, но и от товаров, при производстве которых возникает значительный углеродный след", — сказал Оверчук, выступая в рамках правительственного часа в Совете Федерации.
Он добавил, что "ожидаемые меры реализации этой политики будут иметь характер торговых бартеров".
"Новые ограничительные меры затронут основные статьи российского экспорта, это приведет к необходимости масштабной реструктуризации экономики. ЕАЭС предстоит разработать и принять общую экономическую политику в этой сфере, воспользоваться коллективным переговорным ресурсом для взаимодействия с такими крупнейшими экономиками как ЕС, США и КНР", — отметил Оверчук.
"Мы начинаем двигать эти вопросы в ЕАЭС и совете ЕЭК", — резюмировал вице-премьер.