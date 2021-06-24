МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Размер выплаты для одиноких родителей, которые воспитывают детей в возрасте от 8 до 17 лет, будет расти ежегодно, а будущие мамы смогут с 1 июля написать заявление на пособие, даже если встали на учет еще до этой даты на ранних сроках, следует из разъяснений, опубликованных на сайте Минтруда РФ.
С 1 июля начнется прием заявлений на выплату для будущих мам, вставших на учет в ранние сроки беременности, и находящихся в трудной финансовой ситуации, а также для одиноких родителей, которые воспитывают детей в возрасте от 8 до 17 лет. Размер пособия для будущих мам составит половину регионального прожиточного минимума взрослого человека, а пособие для одиноких родителей составит половину регионального прожиточного минимума на ребенка.
В Минтруде отметили, что ежемесячное пособие для будущих мам выплачивается с месяца постановки на учет, если женщина обратилась в течение 30 дней с постановки на учет, или с месяца обращения, если мама обратилась через 30 дней с момента постановки на учет вплоть до родов.
Пособие выплачивается за полный месяц, включая месяц родов. Обратиться за ним, начиная с 1 июля, может и женщина, которая встала на учет в ранние сроки, еще до 1 июля. Пособие в таком случае будет назначаться с месяца обращения за пособием и выплачиваться до родов.
Как отметили в Минтруде, сегодня получить пособие может и женщина, которая не работает в момент обращения за пособием, если соблюдено правило нулевого дохода. То есть, в период, за который оцениваются доходы семьи, у взрослых членов семьи был заработок или объективные причины его отсутствия.
Согласно разъяснениям министерства, второе ежемесячное пособие предоставляется одиноким родителям с детьми в возрасте от восьми до шестнадцати лет включительно, если доход в семье меньше одного прожиточного минимума.
Получить пособие можно на каждого ребенка указанной возрастной категории, в отношении которого действует судебное решение о назначении алиментов или в отношении которого заявитель выступает единственным родителем. Пособие назначается на один год и продлевается по заявлению.
"Ежемесячная выплата будет расти ежегодно с 1 января в соответствии с ростом регионального прожиточным минимума на ребенка", — отмечается в сообщении.
Также выплата распространяется на детей-сирот. В этом случае право на ежемесячное пособие имеет опекун или попечитель, но только если ребенок не находится на полном государственном обеспечении.
https://1prime.ru/state_regulation/20210624/834028381.html