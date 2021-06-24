МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Размер выплаты для одиноких родителей, которые воспитывают детей в возрасте от 8 до 17 лет, будет расти ежегодно, а будущие мамы смогут с 1 июля написать заявление на пособие, даже если встали на учет еще до этой даты на ранних сроках, следует из разъяснений, опубликованных на сайте Минтруда РФ. Минтруд готовит программу содействия занятости молодежи

С 1 июля начнется прием заявлений на выплату для будущих мам, вставших на учет в ранние сроки беременности, и находящихся в трудной финансовой ситуации, а также для одиноких родителей, которые воспитывают детей в возрасте от 8 до 17 лет. Размер пособия для будущих мам составит половину регионального прожиточного минимума взрослого человека, а пособие для одиноких родителей составит половину регионального прожиточного минимума на ребенка.

В Минтруде отметили, что ежемесячное пособие для будущих мам выплачивается с месяца постановки на учет, если женщина обратилась в течение 30 дней с постановки на учет, или с месяца обращения, если мама обратилась через 30 дней с момента постановки на учет вплоть до родов.

Пособие выплачивается за полный месяц, включая месяц родов. Обратиться за ним, начиная с 1 июля, может и женщина, которая встала на учет в ранние сроки, еще до 1 июля. Пособие в таком случае будет назначаться с месяца обращения за пособием и выплачиваться до родов.

Как отметили в Минтруде, сегодня получить пособие может и женщина, которая не работает в момент обращения за пособием, если соблюдено правило нулевого дохода. То есть, в период, за который оцениваются доходы семьи, у взрослых членов семьи был заработок или объективные причины его отсутствия.

Согласно разъяснениям министерства, второе ежемесячное пособие предоставляется одиноким родителям с детьми в возрасте от восьми до шестнадцати лет включительно, если доход в семье меньше одного прожиточного минимума.

Получить пособие можно на каждого ребенка указанной возрастной категории, в отношении которого действует судебное решение о назначении алиментов или в отношении которого заявитель выступает единственным родителем. Пособие назначается на один год и продлевается по заявлению.

"Ежемесячная выплата будет расти ежегодно с 1 января в соответствии с ростом регионального прожиточным минимума на ребенка", — отмечается в сообщении.

Также выплата распространяется на детей-сирот. В этом случае право на ежемесячное пособие имеет опекун или попечитель, но только если ребенок не находится на полном государственном обеспечении.