КИЕВ, 25 июн — ПРАЙМ. Послы стран "Большой семерки" провели встречу с украинским министром здравоохранения Виктором Ляшко, во время которой подтвердили готовность помочь Украине реализовать программу вакцинации от коронавируса. СМИ: промышленность Украины идет к упадку

"Послы G7 во время встречи с Виктором Ляшко подтвердили свою готовность помочь Украине реализовать программу вакцинации и поддержать ее восстановление от пандемии COVID-19", — говорится в пятницу на странице послов стран "Большой семерки" на Украине в Twitter.

Согласно сообщению, дипломаты обсудили с главой украинского минздрава конкретные планы по реформе здравоохранения для улучшения качества и результативности медпомощи для украинских пациентов, а также приветствовали предпринимаемые шаги для повышения прозрачности и эффективности медицинских закупок.

По данным минздрава, с начала прививочной кампании на Украине привито от коронавируса 1 834 971 человек, из них получили первую дозу — 1 834 969 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 490 376 человек.