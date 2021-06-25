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Страны "Большой семерки" помогут Украине с вакцинацией
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Послы стран "Большой семерки" провели встречу с украинским министром здравоохранения Виктором Ляшко, во время которой подтвердили готовность помочь Украине реализовать программу... ПРАЙМ, 25.06.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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КИЕВ, 25 июн — ПРАЙМ. Послы стран "Большой семерки" провели встречу с украинским министром здравоохранения Виктором Ляшко, во время которой подтвердили готовность помочь Украине реализовать программу вакцинации от коронавируса.
"Послы G7 во время встречи с Виктором Ляшко подтвердили свою готовность помочь Украине реализовать программу вакцинации и поддержать ее восстановление от пандемии COVID-19", — говорится в пятницу на странице послов стран "Большой семерки" на Украине в Twitter.
Согласно сообщению, дипломаты обсудили с главой украинского минздрава конкретные планы по реформе здравоохранения для улучшения качества и результативности медпомощи для украинских пациентов, а также приветствовали предпринимаемые шаги для повышения прозрачности и эффективности медицинских закупок.
По данным минздрава, с начала прививочной кампании на Украине привито от коронавируса 1 834 971 человек, из них получили первую дозу — 1 834 969 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 490 376 человек.