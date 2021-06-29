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Миллиардер из списка Forbes назвал слабые стороны российской экономики
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У экономики России слабых сторон больше, чем сильных, заявил в интервью РБК миллиардер из списка Forbes, глава инвестиционной компании Finstar Олег Бойко. Он считает, что слабыми... ПРАЙМ, 29.06.2021
новости, экономика, макроэкономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. У экономики России слабых сторон больше, чем сильных, заявил в интервью РБК миллиардер из списка Forbes, глава инвестиционной компании Finstar Олег Бойко.
Он считает, что слабыми сторонами российской экономики можно считать низкую производительность труда и вовлечение государства и всевозможных участников, включая силовиков, в экономическую жизнь страны.
Помимо этого, Бойко отмечает риски для частной собственности, из-за которых страдает инвестиционная привлекательность России.
Бизнесмен добавил, что у больших госкомпаний достаточно низкая эффективность. Он заявляет, что при наличии внешних конкурентов "частный бизнес все равно будет более эффективным, чем государственный".