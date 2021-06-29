МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. У экономики России слабых сторон больше, чем сильных, заявил в интервью РБК миллиардер из списка Forbes, глава инвестиционной компании Finstar Олег Бойко. В России задумались о внедрении автоматического списания долгов с бизнеса

Он считает, что слабыми сторонами российской экономики можно считать низкую производительность труда и вовлечение государства и всевозможных участников, включая силовиков, в экономическую жизнь страны.

Помимо этого, Бойко отмечает риски для частной собственности, из-за которых страдает инвестиционная привлекательность России.

Бизнесмен добавил, что у больших госкомпаний достаточно низкая эффективность. Он заявляет, что при наличии внешних конкурентов "частный бизнес все равно будет более эффективным, чем государственный".