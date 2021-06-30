МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Число коррупционных преступлений в России за пять месяцев 2021 года выросло в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, речь идет, в том числе, о хищениях средств, выделенных на борьбу с коронавирусом, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

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"Особого внимания также требуют преступления коррупционной направленности, их зарегистрировано также больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — сообщил Медведев в среду на совещании о тенденциях развития криминогенной обстановки в РФ.

Он уточнил, что "речь идет о хищениях бюджетных средств, выделенных на социально-экономическую поддержку граждан и бизнеса, средств, которые направляются, в том числе, на борьбу с коронавирусной инфекцией".

"Потому что это большие деньги, естественно, уже мошенники всякие сориентировались", — добавил зампред СБ.