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В России выросло число коррупционных преступлений
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Число коррупционных преступлений в России за пять месяцев 2021 года выросло в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, речь идет, в том числе, о хищениях средств,... ПРАЙМ, 30.06.2021
хищение, коррупция, дмитрий медведев, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Число коррупционных преступлений в России за пять месяцев 2021 года выросло в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, речь идет, в том числе, о хищениях средств, выделенных на борьбу с коронавирусом, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Особого внимания также требуют преступления коррупционной направленности, их зарегистрировано также больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — сообщил Медведев в среду на совещании о тенденциях развития криминогенной обстановки в РФ.
Он уточнил, что "речь идет о хищениях бюджетных средств, выделенных на социально-экономическую поддержку граждан и бизнеса, средств, которые направляются, в том числе, на борьбу с коронавирусной инфекцией".
"Потому что это большие деньги, естественно, уже мошенники всякие сориентировались", — добавил зампред СБ.